Ruba ruote di un’auto in piena notte

SANT’AGATA LI BATTIATI (CATANIA) – I carabinieri di Sant’Agata Li Battiati hanno arrestato il 39enne pedarese Nunzio Di Fazio per furto. Domenica notte l’uomo aveva ben pensato di approvvigionarsi su strada per effettuare il cambio gomme sulla propria auto.

I militari lo hanno notato mentre smontava le ruote di una Peugeot 308 e i relativi cerchi in lega, caricando tutto a bordo di una Fiat Punto. Bloccato dai carabinieri, Di Fazio non ha potuto far altro che porgere i polsi confermando che anche la Punto che stava utilizzando per compiere il furto era stata da poco rubata a San Giovanni La Punta.