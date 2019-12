Il fiuto di Indic incastra il pusher

Caltagirone . Durante la perquisizione in casa un 28enne consegna bustine di marijuana, ma il cane antidroga ne scova altre

CALTAGIRONE (CATANIA) – I carabinieri di Caltagirone, supportati dal Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato il 28enne Emanuele Buscemi per spaccio di droga ai giovani del paese.

Durante la perquisizione in casa, il ragazzo aveva negato ai carabinieri il possesso di droga ma, forse nel tentativo di alleviare la proprie responsabilità, ha consegnato volontariamente una bustina di plastica con 163 grammi di marijuana e un’altra con altri 157 grammi.

Ma il fiuto infallibile del cane Indic, condotto dal suo addestratore nel cortile, ha trovato altri 45 grammi di marijuana in corrispondenza di una finestra dell’abitazione. Buscemi, messo alle strette, ha confessato di averla buttata nel tentativo di disfarsene mentre i carabinieri stavano per entrare in casa. Buscemi è stato portato nel carcere di Caltagirone.