Schianti a Palagonia: morti 2 ragazzi

PALAGONIA (CATANIA) – Due ragazzi catanesi perdono la vita in altrettanti incidenti, entrambi a Palagonia, per una terribile coincidenza. Il 22enne Samuel Brancato si è schiantato con la sua moto contro un palo nella circonvallazione del grosso centro agricolo della Piana di Catania.

Un sedicenne è morto invece in un incidente stradale avvenuto all’alba sulla provinciale 29 che collega Scordia a Palagonia. A. F. viaggiava assieme ad amici su una Fiat Punto in direzione Palagonia, il paese in cui viveva. Il giovane, in seguito al violentissimo impatto contro un muretto in cemento, sarebbe morto sul colpo per un trauma cranico.

Gli altri tre a bordo sono stati trasportati negli ospedali di Lentini, Caltagirone e Catania. Per due di loro la prognosi è riservata. Avevano trascorso una serata in un locale di Scordia.