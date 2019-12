Cadavere in mare, indagini a Messina

Non si conosce ancora l’identità, il corpo in avanzato stato di decomposizione recuperato dai Vigili del fuoco su segnalazione della Capitaneria di porto

MESSINA – E’ ancora senza un’identità il cadavere recuperato ieri sera nelle acque antistanti il porto di Messina. Nonostante le proibitive condizioni meteo-marine, il corpo è stato recuperato dai Vigili del fuoco, intervenuti su richiesta della Capitaneria di porto; il cadavere era stato avvistato nei pressi dell’Arsenale militare.

Indagini sono in corso per identificare la vittima, magari vagliando le recenti denunce di scomparsa, ma risulta tutto più difficile visto che il corpo risulta in avanzato stato di decomposizione per la lunga permanenza in mare.