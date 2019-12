Alba di sangue, muore sedicenne

Auto contro un muretto tra Scordia e Palagonia: feriti altri tre giovani, due sono in gravi condizioni a Catania e Lentini

PALAGONIA (CATANIA) – E’ di un morto e tre feriti gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto all’alba sulla Sp 29 che collega Scordia a Palagonia. A perdere la vita è stato un sedicenne di Palagonia, A. F. che viaggiava insieme ad altri amici su una Fiat “Punto” che procedeva in direzione Palagonia. Il giovane, in seguito al violentissimo impatto contro un muretto in cemento, sarebbe morto sul colpo.

I tre giovani sono stati trasportati presso gli ospedali di Lentini, Caltagirone e Catania. Per due di loro la prognosi è riservata. I giovani avevano trascorso una serata presso un locale di Scordia. Sul posto sono giunti i carabinieri. La salma dello sfortunato sedicenne è stata trasportata presso la camera mortuaria del cimitero di Scordia. Il ragazzo sarebbe morto per un trauma cranico conseguente all’impatto contro l’asfalto.