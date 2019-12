A Natale c’è un anticipo di Etna Comics

Presentato a Catania il Day Zero: per tre giorni le Ciminiere ospiteranno un assaggio della decima edizione

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – A pochi giorni dal Natale la decima edizione di Etna Comics, il festival del fumetto di Catania, ha lanciato la sua consueta anteprima, il Day Zero. Una tre giorni a ingresso gratuito, che dal 20 al 22 dicembre (venerdì e domenica dalle 10 alle 20, sabato dalle 10 alle 220) riporterà alle Ciminiere tutti i pezzi forti della manifestazione.

L’evento è stato presentato a Palazzo degli Elefanti, con il sindaco Salvo Pogliese. Il Day Zero sarà l’occasione per acquistare gli abbonamenti di Etna Comics, in programma dal 29 maggio al 2 giugno 2020, a un prezzo scontato: 30 euro anziché 40.

Spazio a Yole Signorelli, di Fumettibrutti, a bonelliani docC come Oskar, Anna Lazzarini e Salvo Coniglione, passando per Rob Di Salvo, Nino Cammarata, Diego Fichera, Umberto Giampà, Emiliano Santalucia, Emanuele Gizzi, Ignazio Piacenti, Maurizio Torrisi, Alessandra Valenti e Giacomo Porcelli.

Giochi da tavolo da provare in anteprima assoluta e tornei di Yu-Gi-Oh!, Magic: The Gathering Arena, Key Forge, Pokémon, Vanguard e Final Fantasy, in Area Games. Tornei di League of Legends, Super Smash Bros, Tekken 7 e Fortnite, con uno spazio retrogaming dedicato ai più nostalgici, in Area Videogames.

In Area Altrimondi due terrificanti Escape Rooms, la magia del binario 9 3/4 di Harry Potter, i Ghostbusters, alla vigilia del rilancio degli Acchiappafantasmi, e uno spazio dedicato a modellismo e miniature fantasy.

Numerosissime le attività organizzate per grandi e piccoli in Area Family e uno spazio dedicato al body painting.

Tanti gli appuntamenti anche in Area Palco, con Agata Lo Certo protagonista sabato 21 dicembre alle 20, ilconcerto Disney dei fratelli Aiello e le esibizioni dei J-Rec, della NN’Crew e degli OK-B3ATZ. Infine il Cosplay Contest, la gara per il costume più bello.