Corriere fa consegne, in 3 svuotano furgone

SAN GIOVANNI LA PUNTA (CATANIA) – I carabinieri di San Giovanni La Punta hanno arrestato in flagranza di reato i catanesi Samuele Cocuzza, 24 anni, Giuseppe D’Emanuele, 52 anni e Giovanni Scavone di 38 anni, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. Avevano preso di mira un corriere della Sda che si era fermato all’interno del centro commerciale “I Portali”, luogo in cui doveva effettuare delle consegne.

Appena lo hanno visto allontanare dal mezzo, i malviventi, con una rapidità degna dei migliori film d’azione, hanno accostato la loro Citroen Picasso al furgone e forzandone il portellone hanno trafugato 7 colli contenenti merce varia. Appena terminato il raid, i tre sono risaliti in auto fuggendo in direzione di Catania.

La provvidenziale segnalazione fatta ai carabinieri da un addetto alla sicurezza, che sui monitor della video sorveglianza aveva notato le fasi del furto, ha consentito a due pattuglie della Stazione di San Giovanni La Punta, capeggiate dal comandante, di porsi all’inseguimento dei ladri bloccati e ammanettati dopo qualche chilometro in via Cristoforo Colombo. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita al corriere. Il giudice ha convalidato gli arresti e disposto: il carcere per il 52enne (recluso a piazza Lanza) e gli arresti domiciliari per i complici.