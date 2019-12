Tenta di uccidere il figlio tetraplegico

Catania . Una 54enne imbottisce di sedativo il ventenne disabile e prova a soffocarlo con della carta in bocca. A sventare il piano la badante del giovane

CATANIA – Una 54enne ha tentato di uccidere il figlio di 20 anni, affetto da tetraparesi spastica e ritardo mentale, facendogli ingerire tutto il contenuto di un flacone di gocce di un sedativo e tentando di soffocarlo riempiendogli la bocca con della carta assorbente inzuppata di profumo.

A sventare il piano la badante del giovane. La donna è stata arrestata per tentativo di omicidio da carabinieri del comando provinciale di Catania e posta ai domiciliari dal Gip in una comunità terapeutica assistita su richiesta della Procura.

La donna, in passato, aveva cacciato da casa l’anziana madre convivente, consentendole poi di tornare ma rinchiudendola sotto chiave per impedirle di uscire. Aveva allontanato anche la badante del figlio, la quale, però, presagendo un pericolo per il giovane, si era immediatamente rivolta ai carabinieri raccontando l’accaduto.

Al loro arrivo i militari hanno trovato l’anziana madre sul balcone di casa terrorizzata e tremante, mentre il ragazzo versava in condizioni critiche affetto da grave crisi respiratoria.