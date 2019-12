Slot machine abusive, maxi multa al bar

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – La polizia di Catania, durante il controllo di un bar nel quartiere Cibali, ha trovato, installati in un lato del negozio, due apparecchi da gioco per le vincite in denaro, completi di gettoniere dove erano custoditi gli incassi, per un importo totale di 553 euro.

I poliziotti hanno accertato che le “new slot”, prive di codici identificativi, non erano collegate alla rete telematica dei Monopoli di Stato. Gravi gli illeciti contestati al titolare: in particolare l’assenza di qualsiasi tipo di autorizzazione e licenza per i giochi e le scommesse e la totale mancanza degli avvisi diretti agli utenti sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincita in denaro e sugli effetti nocivi del gioco compulsivo. Le sanzioni raggiungono un totale di 88.000 euro.

Gli apparecchi e la somma in denaro provento delle vincite sono stati sequestrati. Inoltre, è stato accertato che la dipendente trovata all’interno dell’attività era sprovvista di un regolare contratto di lavoro.