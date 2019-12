Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 25enne Cristian Cristaldi per spaccio di droga. E’ stato sorpreso dai militari ieri sera nella zona di via Della Concordia, all’intersezione con via Fiducia, mentre si intratteneva con alcuni clienti. Pur con le difficoltà della zona di piazza Caduti del mare, il cosiddetto “tunniceddu da playa”, i militari sono riusciti a bloccarlo. Era in possesso di 13 dosi di marijuana.