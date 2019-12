Catania, ricostituito il gruppo giovani dell’Avis

di Nuccio Sciacca – L’assemblea provinciale delibera anche l’acquisto di una nuova autoemoteca per la raccolta del sangue

Si è svolta all’hotel Le Dune la riunione del Consiglio direttivo Avis provinciale di Catania alla presenza dei presidenti delle Comunali Avis con in testa quella etnea presieduta dal Gen. Francesco Malerba.

“Due i momenti salienti: la ricostituzione del gruppo giovani Avis di Catania e l’assegnazione fondi per l’acquisto di una nuova autoemoteca da parte dell’Avis di Palagonia al fine di incrementare la donazione di sangue in tutto il Calatino”, spiega il presidente Carlo Sciacchitano, precisando che è stata anche discussa la programmazione per l’anno 2020.

Alla fine dell’incontro, si sono uniti all’assemblea portando un messaggio di saluto e di auguri i rappresentanti dei Centri Trasfusionali del Garibaldi e del Cannizzaro. “Un sentito ringraziamento a tutto il direttivo provinciale per l’anno trascorso insieme e un plauso a tutti i presidenti e volontari delle comunali Avis per il grande lavoro svolto nel 2019”, ha concluso Sciacchitano.