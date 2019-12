Fermano rissa e sentono strano odore: arrestato a Catania il vicino ‘stupefacente’

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Erano intervenuti ieri a mezzanotte in via Borrello per sedare una rissa in famiglia, ma hanno scoperto un giovane spacciatore. Così i carabinieri hanno arrestato il 27enne Giuseppe Lena, siracusano domiciliato a Catania.

Una volta calmata la zuffa i militari si apprestavano a risalire a bordo della loro auto, ma scendendo le scale condominiali hanno sentito un inconfondibile odore di marijuana.

Subito è scattata la perquisizione dell’appartamento, dove sono saltati fuori 35 grammi di marijuana, 13 di hashish, 3 di cocaina e 6 di ecstasy, nonché 490 euro in contanti. I carabinieri catanesi però, non ancora del tutto soddisfatti del risultato ottenuto, hanno ben pensato di estendere la perquisizione anche all’abitazione siracusana di Lena, trovando ulteriori 420 grammi di marijuana e 5 di hashish.