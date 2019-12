Scontro a Vittoria: muore un anziano

Share Tweet Whatsapp Email

RAGUSA – E’ un uomo di 71 anni, Pietro Barbarossa, è morto in un incidente stradale ieri lungo la strada provinciale 69 Gaspanella-Alcerito in territorio di Vittoria (Rg).

Era alla guida della sua Fiat Punto quando per cause da accertare si è scontrata con una Opel Vectra condotta da un altro vittoriese, con a bordo la moglie e un altro passeggero, rimasti feriti e ricoverati nell’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Anche il 71enne era stato trasportato in ospedale ma per lui non c’è stato purtroppo nulla da fare. I mezzi coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati per accertare l’esatta dinamica ed eventuali responsabilità.