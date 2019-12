Imbrattata segnaletica a S. Giovanni Galermo: “Il rischio di incidenti è altissimo”

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Sensi vietati e sensi di marcia probabilmente non sono piaciuti a qualche catanese che ha pensato bene di utilizzare una bomboletta spray per imbrattare i cartelli stradali. La segnalazione è del consigliere della quarta municipalità Giuseppe Zingale.

“Da alcuni giorni a causa della caduta di un muro perimetrale – spiega – sono state apportate piccole variazioni temporanee al piano del traffico in via Sebastiano Catania. Strada strategica che collega il quartiere di San Giovanni Galermo con la circonvallazione. Una situazione che probabilmente non è andata giù a qualche cittadino con le conseguenze che ora si possono vedere”.

Secondo Zingale si tratta di “un atto che crea confusione tra gli automobilisti con la conseguenza che, nel tratto compreso tra via Kertesz e via Poggio del Lupo, il rischio di incidenti è altissimo. Per queste ragioni chiedo all’amministrazione interventi rapidi per rimuovere i cartelli imbrattati”.