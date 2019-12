Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Ieri pomeriggio grazie a una segnalazione pervenuta da un poliziotto libero dal servizio agenti delle volanti hanno arrestato il 45enne Rosario Arena, sorpreso ancora all’interno dell’appartamento in cui aveva fatto ingresso forzando con un cacciavite la vetrata esterna della veranda.

Trovato in possesso di svariati monili in oro, Arena (con diversi precedenti per reati contro il patrimonio) è finito agli arresti domiciliari.