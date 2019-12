Catania, beccati con le arance nel sacco

Un arresto in via San Giuseppe La Rena e due ladri in fuga a Ramacca: recuperata una tonnellata di agrumi

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Grazie anche alla collaborazione dei produttori agricoli, i ladri di arance in territorio catanese hanno vita dura. Due furti sono stati sventati dai carabinieri nella provincia. L’ultimo in ordine di tempo in contrada Raso, nel comune di Ramacca, dove una pattuglia in piena notte ha messo in fuga i ladri che sono stati costretti ad abbandonare sul posto un autocarro Fiat Daily, già carico con oltre 1.000 kg di arance appena rubate.

A Catania i militari hanno invece arrestato il 57enne Angelo Vittorio: l’equipaggio della “gazzella” ha intercettato e bloccato in via San Giuseppe La Rena una Smart For Two che trasportava uno strano carico; perquisendone l’abitacolo, i carabinieri hanno trovato tre grossi sacchi di plastica contenenti circa 200 chili di mandarini rubati poco prima al civico 25 della stessa strada.