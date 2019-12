Bloccati a Catania i lavavetri violenti

Molestano gli automobilisti al semaforo di via Giuffrida, poi aggrediscono i poliziotti

CATANIA – La polizia di Catania è intervenuta all’incrocio tra via Vincenzo Giuffrida e via Raffaello Sanzio per fermare la degenerazione dei “lavavetri”, spesso invadenti nei confronti degli automobilisti.

Sabato scorso sono stati così arrestati il 21enne Tony Ehi e il ventenne Arnold Ehimen, entrambi di nazionalità nigeriana; peraltro, il primo annovera precedenti penali per spaccio di stupefacenti.

Intorno alle ore 21.40, il personale di una volante è stato avvisato da alcuni automobilisti della presenza di cittadini extracomunitari che, con fare aggressivo, importunavano i guidatori fermi al semaforo all’intersezione delle due vie. Gli agenti si sono avvicinati e i giovani nigeriani si sono opposti violentemente al controllo, spintonandoli e insultandoli, per poi scappare.

I poliziotti li hanno rincorsi e uno dei due è stato rintracciato in via Sassari mentre cercava di nascondersi fra le auto in sosta. Al momento di bloccarlo sono stati però aggrediti alle spalle dall’altro: è nata una colluttazione e alla fine i due extracomunitari sono stati immobilizzati con l’aiuto di altri agenti.