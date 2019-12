Share Tweet Whatsapp Email

VITTORIA (RAGUSA) – Due festival del cinema in uno. Lunedì prendono il via a Vittoria la settima edizione del ‘Vittoria Peace Film Fest’ e la diciannovesima edizione del Festival del cinema di frontiera di Marzamemi. Saltato l’appuntamento estivo, il suo fondatore e direttore artistico Nello Correale ha chiesto ospitalità a Vittoria nell’ambito del ‘Vittoria Peace Film Fest’ promosso dai direttori artistici Giuseppe e Luca Gambina proprio per non saltare un’edizione e così tornare il prossimo anno per la ventesima edizione.

Il programma del Festival del cinema internazionale di frontiera sarà lo stesso ricco. Si inizia con un omaggio ad Andrea Camilleri e Alberto Sironi. In particolare Correale presenterà una clip sui film di Alberto Sironi dal titolo ‘Non solo Montalbano’ alla presenza del figlio Carlo che a sua volta presenzierà alla proiezione del suo film ‘Sole’, che ha debuttato alla Mostra di Venezia.

In totale per il cinema di frontiera dieci i film selezionati provenienti da varie parti del mondo, a raccontare le frontiere in tutte le sue declinazioni. Due film in anteprima, Santa subito, vincitore alla Festa del cinema di Roma 2019, presentato dal suo autore Alessandro Piva, e Sole di Carlo Sironi.

Nell’ambito di questo festival verrà presentato in esclusiva il docufilm su Carola Rackete ‘Sea Watch 3’ dei registi di Jonas Schreiiag e Nadia Kailouli che ripercorre il ‘caso’ della comandante della nave dell’Ong che in estate ha sfidato le autorità per sbarcare i migranti.

Il Vittoria Peace Film Fest invece presenta quest’anno una novità in assoluto e riguarda la sezione speciale Cinestudio, dedicata agli audiovisivi (spot, cortometraggi, animazioni, documentari) prodotti e realizzati dagli studenti delle scuole superiori della Sicilia.