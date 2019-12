Share Tweet Whatsapp Email

MESSINA – La Guardia di finanza e la polizia hanno arrestato a Messina tre presunti scafisti sbarcati mercoledì scorso al molo Norimberga di Messina dalla nave Alan Kurdi della Ong tedesca Sea Eye, con a bordo 61 migranti. I tre hanno un’età compresa compresa tra 21 e i 25 anni e sono originari del Sudan, Somalia e Senegal. Si sono fatti dare denaro dagli extracomunitari per trasportarli in Italia “esponendoli a pericolo per la loro vita e incolumità fisica, sottoponendoli a trattamento inumano e degradante”.