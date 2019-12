Panificio abusivo con animali e sporcizia

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Controlli straordinari della polizia nei quartieri di Librino, Oasi del Simeto, Pigno, Zia Lisa e San Giorgio. Quindici le persone indagate per reati in materia ambientale, invasione e occupazione illegale di edifici e terreni pubblici e privati, evasione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Dodici invece le attività commerciali abusive e prive dei requisiti minimi soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge: custodi, pescatori, muratori, attività di somministrazione alimenti e bevande, vendita di oggetti d’antiquariato.

Particolare rilievo assume il controllo di un terreno affidato in comodato d’uso a due soggetti per abitazione; gli stessi, in modo del tutto arbitrario e in violazione della legge, avevano realizzato un canile privo di autorizzazione, costruendo manufatti e realizzando una mini discarica di rifiuti speciali.

Un ulteriore controllo ha consentito di riscontrare la presenza di un panificio allestito in un luogo in pessime condizioni igienico-sanitarie; è stato accertato che il titolare, pluripregiudicato che percepiva indebitamente l’indennità di disoccupazione, panificava all’interno di un manufatto dove si trovavano animali tra gli alimenti e sporcizia di ogni genere. L’Asp ha già sospeso l’attività.

In totale è stata accertata l’occupazione illegale di centinaia di metri quadri di vie pubbliche e di marciapiedi, tale da creare pericolo per la viabilità e la sicurezza dei pedoni.