Motociclista muore nel Trapanese

Il 40enne ha perso il controllo del mezzo nei pressi dello svincolo per l’aeroporto, vano ogni tentativo di rianimarlo

Share Tweet Whatsapp Email

TRAPANI – Un quarantenne originario di Locogrande, Vincenzo Gammicchia, è morto ieri sera in un incidente stradale sulla Sp 21, nei pressi dello svincolo per l’aeroporto di Birgi. L’ uomo ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava finendo a terra. Vano ogni tentativo di rianimarlo, i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.