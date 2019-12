Belpasso, picchiava compagna davanti a figli

In manette un uomo di 44 anni, avrebbe tentato di strangolare la donna per avere rapporti sessuali con lei

Share Tweet Whatsapp Email

BELPASSO (CATANIA) – Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri a Belpasso (Catania) per maltrattamenti in famiglia alla compagna di 38, che avrebbe preso a calci e pugni anche durante la gravidanza. Avrebbe inoltre tentato di strangolarla e tentato di strappare i capelli per costringerla a rapporti sessuali.

A chiedere ed ottenere la misura cautelare la Procura della Repubblica etnea. Le indagini hanno evidenziato come l’uomo, spesso in preda ai fumi dell’alcol talvolta mischiato a psicofarmaci, vessava sistematicamente la donna, nel 2009, anche in presenza dei figli di 6 e 7 anni. L’uomo avrebbe inoltre ingiuriato e minacciato di morte con un coltello la compagna e tentato di spingerla giù dalla finestra della cucina.