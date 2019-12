Salvato anziano caduto in un burrone

Share Tweet Whatsapp Email

MESSINA – Recuperato Angelo Restuccia, anni 79, caduto accidentalmente in un burrone in località Monte Capo Scaletta, nelle montagne sovrastanti Giampilieri.

Sul posto sono intervenuti una squadra Vigili del Fuoco del Comando di Messina, i sanitari del 118 e un elicottero (Drago 62) dal Reparto volo VVF di Catania, con a bordo personale Elisoccorritore.

Quest’ultimi hanno raggiunto a piedi l’infortunato e dopo averlo sistemato e esso in sicurezza in barella si è provveduto a imbarcarlo in elicottero per condurlo presso il Policlinico di Messina, dove è stato consegnato ai sanitari per le cure del caso.