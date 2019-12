La polizza on line è una truffa, 2 denunce

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Maniace hanno denunciato due persone, una donna di 52 anni e un uomo di nazionalità pakistana di 46 anni, entrambe residenti a Napoli, responsabili di truffa in concorso.

I due, in particolare, truffavano ignari utenti on line. Nei fatti una donna di Maniace, individuato un sito che proponeva vantaggiose tariffe, aveva contattato l’utenza indicata alla quale ha risposto un fantomatico “Marco” che, esposte le caratteristiche del prodotto assicurativo le consigliava, per la velocizzazione dell’iter della pratica, la successiva trattazione sull’applicazione di messaggistica Whatsapp.

La donna, pertanto, aveva effettuato un versamento di 240 euro su una carta Postepay indicatale tranquillizzandola sul fatto che entro dieci giorni avrebbe ricevuto i relativi contrassegni assicurativi per l’autovettura ma, neanche a dirlo, nonostante l’attesa e le ulteriori richieste telefoniche, della sua assicurazione non v’era traccia.

La donna ha denunciato i fatti ai carabinieri che hanno accertato che l’intestataria della Postepay, attivata proprio qualche giorno prima della truffa, è una donna napoletana che poi ne aveva denunciato lo smarrimento, mentre l’intestatario dell’utenza telefonica contattata dalla vittima è un uomo di origine pakistana. Da ulteriori accertamenti sembra che i due abbiano portato a termine la stessa tipologia di truffa in altre parti d’Italia.