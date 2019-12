Sabato alla Cittadella il triangolare di old rugby in memoria di Enzo Nicotra

CATANIA – Nella mattinata di sabato prossimo sul campo della Cittadella universitaria di Catania si terrà la seconda edizione del torneo “Gentlemen of Sicily”, un triangolare di old rugby in memoria di Enzo Nicotra, sportivo etneo scomparso all’età di 54 anni a causa di un male incurabile. Una festa a ingresso libero per condividere i valori dello sport e della vita che vedrà confrontarsi sul campo gli “Spartani Messina” e due selezioni del Cus Catania rugby over 40.

Il match organizzato dall’Old Cus, un movimento che da oltre 25 anni rende protagonisti della palla ovale i giocatori “anziani”, è stato promosso Tiziana Naso, moglie di Enzo e sua compagna di avventura fino alla fine. Alla fine dell’incontro ci sarà spazio per il terzo tempo, il tradizionale dopo-gara, quando i giocatori, le famiglie e il pubblico potranno concedersi qualche ora spensierata.