La serenata del neomelodico al camorrista scarcerato

“Ci è stato segnalato il video dell’esibizione di un cantante neomelodico, tale Rosario Ricci, sotto il balcone di un detenuto appena scarcerato. Oltre alle canzoni della sua ‘serenata’ Ricci ha trovato il tempo anche per una dedica, affermando che di lui si poteva dire di tutto, tranne che si trattasse di un pentito o di un infame, chiamando poi l’applauso del nugolo di persone che era assiepato poco più in là”. Il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli lo definisce “il video della vergogna”.

L’episodio è accaduto a Napoli. “Da tempo denunciamo gli atteggiamento servili nei confronti dei delinquenti e le simpatie per una certa mentalità camorristica di alcuni esponenti del panorama neomelodico”, continua Borrelli.

“Nelle ultime settimane abbiamo ascoltato di tutto. Da Anthony Ilardo che, durante ‘Non è l’Arena’, ha affermato che il camorrista è una scelta di vita che va rispettata a Rosario Ricci che chiede gli applausi per chi ha assunto degli atteggiamenti omertosi. Purtroppo questi soggetti non solo non sono disposti a prendere le distanze dai delinquenti ma sembrano dei veri e propri simpatizzanti. In questo caso, tra l’altro, viene anche meno la scusante, tanto cara ad alcuni cantanti, di non conoscere il destinatario delle loro serenate. Evidentemente, in questo caso, Ricci lo conosce molto bene”.