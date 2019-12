Il ragazzo è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto in via Giacomo Matteotti

PALERMO – Un motociclista di 21 anni, Salvatore Palazzolo, è morto nella tarda serata di ieri in un incidente stradale avvenuto in via Giacomo Matteotti, a Partinico (Pa).

I sanitari del 118 l’hanno trasportato in ospedale dove è deceduto poco dopo l’arrivo. Le indagini sono condotte i carabinieri.