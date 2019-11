Share Tweet Whatsapp Email

ADRANO (CATANIA) – La polizia di Adrano (Catania) ha arrestato il 31enne pluripregiudicato Vincenzo Restivo, nato a Poggibonsi (Si), appartenente al ceppo nomadi cosiddetto “Caminanti”.

Restivo è stato arrestato per espiazione di pene concorrenti per quattro anni, quattro mesi e 25 giorni per reati riconducibili alla “truffa dello specchietto”, commessi in vari centri della provincia palermitana tra il 2013 e il 2015. Restivo è stato trasferito nella casa circondariale Piazza Lanza di Catania.