Rissa con bastonate e spray al peperoncino

Catania . Aggrediscono due connazionali nel campo rom di via Crocifisso: cinque in manette

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato cinque rumeni per l’aggressione a due connazionali nel campo rom in via Crocifisso. In manette Valentin Stefan, 35 anni, Florina Maria Tanase, 36 anni, Marian Tanase, 33 anni, Petre Tanase, 29 anni, Daniel Costantin, 26 anni.

L’aggressione con mazze, bastoni e spray al peperoncino ha causato alle vittime una prognosi medica di 8 e 10 giorni. La polizia è intervenuta bloccando il gruppo di rumeni che, sono stati associati nella casa circondariale di Piazza Lanza in attesa del giudizio di convalida.