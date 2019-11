Gustare Sicilia vola in Europa

Share Tweet Whatsapp Email

Nuovi viaggi, nuovi luoghi, nuovi racconti di Sicilia. Arrivano in tv le nuove puntate di Gustare Sicilia, la trasmissione condotta da Diego Caltabiano tutti i giorni in onda su Antenna Sicilia e Telecolor, che racconta le bellezze della nostra isola. La Sicilia mostrata borgo dopo borgo, in un movimento continuo, “ma con un unico obiettivo – dice Diego Caltabiano -, quello di valorizzare e promuovere tutte le persone che ogni giorno si scommettono sul nostro territorio”.

Luoghi, sapori, tradizioni, ma anche storie di personaggi rappresentativi di un territorio, in dieci anni di messa in onda la carovana di Gustare Sicilia ha toccato ben 250 comuni siciliani.

“E una delle novità più importanti della stagione 20/20 è che anche il pubblico potrà vivere il nostro stesso viaggio. Grazie alla sinergia con un tour operator leader delle vacanza in Sicilia – spiega il conduttore – daremo l’opportunità al pubblico da casa di rivivere da protagonisti il grand tour visto in tv. Praticamente loro potranno ripercorrere i nostri stessi passi con le stesse guide turistiche da noi intervistate. Alla fine di ogni puntata daremo le coordinate per chiamare il tour operator e prenotare il proprio viaggio”. Ma le novità di stagione non finiscono qui. Gustare Sicilia, infatti, si arricchisce delle rubriche curate direttamente dagli chef che si alterneranno dando consigli su piatti a base di carne, pesce e della tanto amata pizza.

“La stagione 20/20 è una vera e propria scommessa perché per la prima volta lasceremo i confini regionali volando in Europa – racconta ancora Diego Caltabiano – comunque noi vogliamo tenere unito il cordone ombelicale tra i siciliani emigrati e la loro isola”.

“Una volta al mese, a partire da gennaio, posteggeremo il camper di Gustare Sicilia per prendere un aereo e volare in una capitale europea – spiega ancora Diego Caltabiano – dove incontreremo e racconteremo le storie di siciliani che hanno lasciato la loro terra. Vi racconteremo storie bellissime e piene di orgoglio siculo”.

E dopo aver girato quasi tutta la Sicilia, la domanda scatta spontanea: quale è la provincia preferita da Diego Caltabiano? “Io sono innamorato della provincia di Trapani, mi trasmette il gusto di scoprire le nostre antiche tradizioni. Ad esempio siamo stati a Marsala e ho scoperto la brassica, che è una verdura spontanea molto utilizzata, da secoli, nei piatti della cucina trapanese. Abbiamo preparato un piatto con salsiccia, pomodori secchi e brassica e un tocco di parmigiano sopra. La cucina gourmet si può mettere da parte”.

Gustare Sicilia va in onda tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 7.30 alle 14 e alle 21, mentre su Telecolor va in onda tutti i giorni alle 8.30 e alle 22.