Catania, arrivano 10 autovelox

Strade pericolose . Saranno installati sulle statali 121 e 284 ed entreranno in funzione nel 2020

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Saranno dieci i primi autovelox bidirezionali, dei 29 previsti, che saranno installati dai Comuni etnei sulle strade statali 121 e 284 e che entreranno in funzione entro il primo trimestre del 2020. E’ quanto emerso a Catania dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Claudio Sammartino.

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, verificherà la possibilità di destinare ai Comuni risorse finanziarie provenienti da economie e residui per contribuire agli oneri per l’acquisto delle apparecchiature.

Sul fronte infrastrutturale il coordinatore territoriale dell’Anas per la Sicilia ha illustrato vari interventi, distinti in base ai tempi previsti per la realizzazione, ed i finanziamenti stanziati 173.100.000 euro.