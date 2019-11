Tentano di uccidere tunisino: tre arresti

Share Tweet Whatsapp Email

VITTORIA – Tre giovani originari di Vittoria sono stati arrestati dalla polizia per aver tentato di uccidere un tunisino ed aver portato illegalmente in luogo pubblico armi da sparo; quest’ultimo era stato arrestato per detenzione di un fucile illegalmente portato in luogo pubblico. In manette sono finiti: C. A. 33 anni, C. G. di 26 anni e M. A. di 30 anni. l’indagine nasce da un conflitto a fuoco avvenuto giovedì scorso in via Ipperia a Vittoria.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Ragusa, hanno permesso di individuare l’abitazione dov’era stato occultato il fucile. A seguito di ulteriori accertamenti, la polizia è risalita al proprietario dell’arma. Considerata la pericolosità dei soggetti coinvolti nella vicenda, tra l’altro avvenuta in strada alla presenza di donne e bambini, gli investigatori hanno accelerato le indagini per assicurare alla giustizia i soggetti coinvolti.

Tutto sarebbe nato da una lite in strada, poi degenerata con il coinvolgimento di altre due persone che si sarebbero affrontate a viso aperto a colpi d’arma da fuoco alla presenza di numerose persone. Trenta poliziotti hanno circondato le abitazioni dei tre soggetti assicurandoli alla giustizia.