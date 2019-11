Catania, la giunta Pogliese si allarga

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Stamattina a Palazzo degli Elefanti di Catania il sindaco Salvo Pogliese ha presentato alla stampa i due nuovi assessori della giunta comunale, secondo le previsioni della nuova legge regionale che ha aumentato il numero dei componenti dell’esecutivo cittadino, uniformandolo a quello nazionale.

Si tratta di Enrico Trantino per Diventerà Bellissima e Michele Cristaldi per Forza Italia. Al primo vanno le deleghe ai Lavori Pubblici e agli Affari Legali. Le Manutenzioni, finora rimaste nelle mani di Pogliese, vanno ad Arcidiacono che lascia i Lavori Pubblici. A Cristaldi, invece, vanno le deleghe al Personale, Tutela degli animali, al Mare e al Centro storico.

“Desidero augurare buon lavoro a Enrico Trantino chiamato dal sindaco Pogliese, che ringrazio, a rivestire un ruolo strategico e importante nella Giunta comunale di Catania – ha detto Ruggero Razza, dirigente del movimento Diventerà Bellissima e assessore regionale alla Salute -. Conoscendo l’abnegazione e la passione di Enrico, sono certo saprà dare un impulso significativo nella azione amministrativa di cui è titolare. Auguri di buon lavoro anche al gruppo consiliare di Diventerà Bellissima chiamato ad affiancare l’assessore Trantino in questa entusiasmante esperienza animata nel solo interesse di Catania e dei catanesi”.

Soddisfatti anche i vertici di Forza Italia per l’ingresso in giunta di Cristaldi. “Mettiamo a disposizione della città un giovane imprenditore con una spiccata sensibilità politica – ha dichiarato il commissario provinciale di Forza Italia Marco Falcone – che, col suo impegno, consentirà al nostro partito di incidere a fondo, attraverso la sua ricetta liberale e popolare, nel governo di una Catania che vuole risollevarsi. A Michele Cristaldi vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro al servizio della comunità catanese, dove Forza Italia intende dare una nuova prova di buongoverno e capacità amministrativa. Ringraziamo il sindaco Pogliese per il riconoscimento accordato alla grande famiglia azzurra a Catania”.