Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Dal 30 novembre al 28 dicembre Catania ospiterà il mercato di Natale in piazza Università organizzato dall’associazione Le Pulci di città.

Il profumo: è quello di cannella e spezie, di prodotti della nostra terra e di abeti decorati a festa. La luce: è quella delle casette di legno tutte ordinate ed addobbate con i tetti illuminati da centinaia di lampadine, è quella che viene dall’albero di Natale al centro della piazza, che brilla negli occhi dei bambini. Le dolci note: canti natalizi, cori polifonici, tradizione in musica, allegra armonia che si sprigiona nell’aria grazie alla filodiffusione in tutta la piazza. I sapori: panettoni artigianali, pasta di mandorla, torrone e torroncini nostrani, biscotti fatti in casa, frutta secca delle nostre campagne, caramelle e liquirizia.

Il calore fra le mani: quello della lana cotta, del loden, delle candele decorate, di una tazza fumante in compagnia di amici.Il gusto dei nostri prodotti tipici: tante saranno le occasioni per assaporare le prelibatezze catanesi. Il Villaggio di Natale è una festa per tutti i sensi: ascoltare e poi ammirare, respirare e poi gustare, toccare con mano la tradizione, vivere il clima di festa che avvolge e riscalda. L’amore per il dettaglio nell’allestimento delle casette, la ricerca dell’originalità utilizzando i prodotti tipici e del territorio, la musica che avvolge nel piacevole passeggio fra uno stand e l’altro, i profumi di spezie, biscotti e delle altre pietanze sono solo alcuni degli ingredienti che creano questa magica atmosfera. Un incanto fatto di tradizione che si rivolge ai visitatori più curiosi che vogliono varcare la soglia delle usanze locali per vivere un momento magico.

Passeggiare per le bancarelle è una gioia per grandi e piccini: i ninnoli e le ciabattine che pendono dai soffitti, i profumi che si librano nell’aria invernale, i colori delle decorazioni si alternano casetta dopo casetta creando un suggestivo percorso per i piccoli doni che ci ricordano Natale.Tutte le casette saranno addobbate con luci e decorazioni floreali a tema natalizio. La Casa di Babbo Natale che attende i bambini sarà sfavillante di luci e corredata da una coppia di renne bianche ad altezza naturale con slitta, pupazzi di neve ed un camino (tutto realizzato da artigiano locale in polistirolo).