Catania, in fuga sull’auto rubata

CATANIA – Ieri pomeriggio, la polizia di Catania ha arrestato Antonino Raineri, 25 anni, per tentato furto di un’auto. Il giovane, che si trovava in compagnia di un complice, si era accorto della presenza dei poliziotti i quali, insospettiti per l’atteggiamento tenuto dai due, stavano per sottoporli a controllo.

Quindi, insieme al complice, Raineri è balzato a bordo del veicolo che erano già riusciti a forzare, fuggendo a velocità. Dopo aver percorso un paio di chilometri, però, i due hanno abbandonato la macchina dandosi alla fuga attraverso le campagne tra le vie Masaniello e Ammiraglio Caracciolo.

Durante l’inseguimento uno degli agenti ha riportato ferite guaribili in 10 giorni di prognosi. Alla fine Raineri è stato definitivamente bloccato, arrestato e posto ai domiciliari.