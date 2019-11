Morta coi passaporti delle figlie in tasca, sul barcone le urla dei bambini

Share Tweet Whatsapp Email

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Quando hanno recuperato il suo corpo ormai senza vita e hanno cercato di capire chi fosse, hanno trovato nelle sue tasche il suo passaporto e quello delle sue due bambine. Loro sono salve e si trovano nell’hotspot di contrada Imbriacola, ma non abbracceranno più la loro mamma, una giovane marocchina che ha tentato la traversata del Mediterraneo per garantire una vita migliore alla sua famiglia.

Erano in tanti su quella barca: ai poliziotti della squadra mobile di Agrigento, i migranti hanno detto che sul barcone di dieci metri, naufragato sabato scorso a un miglio dalla costa di Lampedusa, erano in 170, partiti dalla Libia. I dispersi, dunque, sono 16. Ieri erano stati recuperati cinque cadaveri, tutti di donne.

Anche oggi le ricerche sono andate avanti, ma soltanto con i mezzi aerei della Guardia costiera e di Frontex, mentre le condizioni del mare continuano ad essere pessime, tanto che il traghetto di linea per Porto Empedocle ha sospeso i collegamenti, costringendo i 149 sopravvissuti – di varie nazionalità: eritrei, algerini, somali, nigeriani, bengalesi – a prolungare la loro permanenza nell’hotspot. Sulla sciagura la procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta, coordinata dall’aggiunto Salvatore Vella, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, naufragio e omicidio colposo plurimo.

Il “film” della tragedia è in alcuni frammenti di un video girato durante le concitate operazioni di soccorso in mare che hanno portato al salvataggio di 149 migranti e diffuso oggi dalla Guardia Costiera. Nelle immagini si vedono i soccorritori lanciare in mare salvagente e parabordi per consentire ai naufraghi di rimanere a galla. Ad ogni naufrago sollevato sulla motovedetta, i militari tirano un sospiro di sollievo, mentre tutt’attorno si sentono le urla disperate dei migranti. Tra i sopravvissuti ci sono anche un bambino che ha meno di un anno e un ipovedente. Nel pomeriggio, a Lampedusa, gli stessi superstiti hanno avuto la possibilità di vedere le immagini del naufragio, dopo che qualcuno le ha postate su Facebook.

Intanto, dopo aver assegnato Taranto come porto per l’approdo della Open Arms, il Viminale ha indicato Pozzallo alla Aita Mari, la nave della Ong spagnola “Salvamento Marítimo Humanitario” che ha a bordo 78 migranti soccorsi al largo della Libia. Per entrambe le navi, fa sapere il ministero, “è stata avviata la procedura per la ricollocazione a livello europeo dei migranti”. La richiesta è stata presentata congiuntamente dai quattro paesi che hanno firmato il pre-accordo de La Valletta: Italia, Germania, Francia e Malta.

“In questi ultimi sbarchi si è verificata una cosa mai accaduta prima: prima era l’Italia che faceva la richiesta di redistribuzione in Europa dei migranti che arrivavano, questa volta è stata la Germania a farla”, ha detto la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese dopo la concessione del porto di sbarco alla Aita Mari. “E’ la prima volta che si verifica – ha aggiunto – e ne sono lieta perché vuol dire che l’attività che stiamo portando avanti da due mesi e mezzo-tre sta avendo i suoi effetti. Certo, non è che questo risolva il problema, però secondo è un segnale molto importante che l’Europa sta dando”.