Arrestato mentre si imbarca per Marrakech

Catania . Un 33enne marocchino bloccato a Fontanarossa: deve scontare i domiciliari per violenza sulla moglie

CATANIA – Durante i controlli di frontiera effettuati nell’aeroporto catanese di Fontanarossa, ieri pomeriggio la Polizia, durante il controllo dei passeggeri in partenza per Marrakech, ha arrestato un 33enne marocchino, G.M., destinatario di un’ordinanza su richiesta di applicazione di misura cautelare agli arresti domiciliari.

L’uomo, in diverse occasioni, risulta aver aggredito la moglie, colpendola con pugni e calci, procurandole varie lesioni, anche quando la donna era in stato di gravidanza, in diverse occasioni la moglie è stata anche minacciata di morte.

Il marocchino sperava di potere riuscire a superare indenne i controlli in partenza, ma gli agenti sono riusciti a identificarlo. Il 33enne arrestato è stato accompagnato presso il proprio domicilio, a disposizione del Tribunale di Reggio Calabria.