Asp Catania, firmano 15 nuovi infermieri

CATANIA – Quindici nuovi infermieri hanno firmato oggi all’Asp di Catania il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato. Prenderanno servizio il prossimo 1 dicembre. Con queste nuove assunzioni, nel corso del 2019, l’Azienda sanitaria ha reclutato 250 nuove risorse professionali, fra dirigenti medici e operatori sanitari.

“Oggi conseguite un obiettivo importante per la vostra vita e per la vostra carriera – ha detto il manager Maurizio Lanza, rivolgendo il saluto di benvenuto ai nuovi assunti -. Non è un punto d’arrivo, ma l’inizio per nuovi traguardi. Portate il vostro entusiasmo nei reparti e nei servizi dove andrete a lavorare”.

Utilizzando le graduatorie di bacino, capofila il Cannizzaro, sono inoltre in programma entro il 16 dicembre le assunzioni di 18 infermieri, 6 ostetriche e 3 fisioterapisti. La programmazione delle assunzioni fa inoltre già registrare per l’1 gennaio l’imminente convocazione di 22 tecnici di radiologia per la firma dei contratti.