Avola . Incendio in via Mattarella, bruciato completamente il sottotetto: nessun ferito. FOTO

AVOLA (SIRACUSA) – I vigili del fuoco di Noto (Siracusa) sono intervenuti stamattina ad Avola per un incendio in un appartamento in via Pier Santi Mattarella. Si presume che il rogo sia stato provocato da un fulmine che ha colpito l’antenna della televisione.

Non ci sono feriti, ma l’appartamento è stato riempito dal fumo. Bruciato il sottotetto.