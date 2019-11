Chili di droga e 40.000 € nella casa blindata

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato Andrea Calabretta, 27 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti. I militari perquisendo la sua casa in via Capo Passero hanno trovato 35 dosi di cocaina, 40 mila euro in contanti, una ricetrasmittente e, in un locale sopra la casa, 1,7 chili di marijuana e altre due ricetrasmittenti.

Da tempo lo tenevano d’occhio a San Giovanni Galermo, finché non si sono mossi. Per “difendersi” da sgradite interferenze da parte delle forze dell’ordine il giovane aveva ben pensato di blindare con un pesante cancello in ferro l’accesso al pianerottolo della sua abitazione, al sesto piano.

I militari sono comunque riusciti a superare l’ostacolo. I soldi erano in più nascondigli della cucina. Calabretta è stato portato nel carcere di Piazza Lanza.