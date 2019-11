Share Tweet Whatsapp Email

MASCALUCIA (CATANIA) – I carabinieri di Mascalucia hanno arrestato il 72enne Domenico Schillaci: già agli arresti domiciliari in una casa di Catania per droga, è stato beccato dai militari nell’abitazione di Mascalucia in palese violazione delle prescrizioni. Così è finito nel carcere di Piazza Lanza.