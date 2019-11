Esplode deposito di fuochi d’artificio: salgono a cinque i morti, due i feriti

Share Tweet Whatsapp Email

MESSINA – Continua il lavoro dei vigili del fuoco nell’area dove ieri è avvenuta l’esplosione della fabbrica di fuochi d’artificio di Vito Costa nelle campagne di Barcellona Pozzo di Gotto che ha provocato 5 morti e due feriti di cui uno in gravissime condizioni: è Bartolomeo Costa, 37 anni, che con la famiglia gestiva l’azienda.

La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un’inchiesta ipotizzando il reato di strage colposa. Non ci sono indagati. Sono state identificate tutte le vittime della tragedia. Oltre alla moglie del titolare, Venera Mazzeo, 71 anni, hanno perso la vita gli operai della ditta Bagnato di Merì – in provincia di Messina – che stavano effettuando dei lavori per rendere più sicuro il fabbricato montando delle porte in metallo: Mohamed Taeher Mannai, 39 anni, Giovanni Testaverde, 34 anni, Vito Mazzeo, 23 anni e Fortunato Porcino, 36 anni.

Migliorano le condizioni di Nino Bagnato, ricoverato al centro grandi ustioni di Catania, figlio del titolare della ditta che stava effettuando i lavori. Proprio sull’attività degli operai si concentra l’attenzione degli investigatori.

La duplice esplosione che ha provocato la distruzione della fabbrica sarebbe scaturita da alcune scintille provocate dalla saldatrice utilizzata nei lavori. Stamattina in contrada Cavalieri-Femmina morta arriveranno anche gli investigatori del Ris di Messina e gli specialisti del nucleo investigativo antincendi.

Il procuratore di Barcellona Pozzo di Gotto , Emanuele Crescenti ha detto: “Stiamo cercando di fare il punto della situazione che presenta diversi aspetti da chiarire. Nella notte si è trattato soprattutto di lavorare per mettere in sicurezza il sito da parte dei vigili del fuoco e del Genio militare”.

Il magistrato ha confermato che gli operai stavano sistemando dei cancelli quando è avvenuta l’esplosione che ha interessato prima un locale e poi altri della fabbrica. “Un’esplosione – ha detto – causata anche da una poca attenzione”.

I feriti gravi sono stati trasportati per un primo intervento all’ospedale di Barcellona con mezzi di fortuna e poi trasferiti nell’ospedale di Milazzo, dove sono stati ricoverati con ustioni.

Al momento della tragedia nella fabbrica stavano lavorando anche quattro operai di una ditta esterna di Milazzo che dovevano montare alcune porte in ferro. Secondo quanto spiega il capitano dei carabinieri Giancarmine Carusone, che comanda la compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, “dai primissimi accertamenti sembra ci siano state due esplosioni perché all’interno della fabbrica c’erano degli operai con delle saldatrici: le scintille avrebbero raggiunto la polvere pirotecnica causando le esplosioni”.

Nella zona si è sentito un primo boato e subito dopo un secondo più forte, udito fino a Milazzo. Poi scene di dolore e di panico quando sono accorsi parenti e amici della famiglia Costa. I vigili del fuoco recatisi sul posto hanno lavorato per ore prima di spegnere il rogo.

La famiglia Costa produce fuochi d’artificio di prima, seconda e terza categoria e organizza anche spettacoli pirotecnici per privati o enti pubblici. La fabbrica ha un punto vendita in via Salita 1 del Carmine a Barcellona Pozzo di Gotto.

Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Roberto Materia, parla di una vera e propria tragedia: “Siamo rammaricati, è una tragedia enorme per la nostra comunità, sono persone che conoscevo e grandi lavoratori. La famiglia Costa diverse volte ha partecipato alla vita cittadina organizzando feste con fuochi d’artificio per il Comune o per le parrocchie. La loro era una fabbrica molto conosciuta in città”.