Mattarella a Catania, traffico rivoluzionato

CATANIA – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà domani a Catania per conferire una la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Bandiera dei Vigili del Fuoco in occasione della ricorrenza dell’ottantesimo anniversario della nascita del Corpo Nazionale. La cerimonia si terrà alle 11 nel Teatro massimo ‘Vincenzo Bellini’ e sarà dedicata ai tre vigili del fuoco del comando provinciale di Alessandria nell’esplosione di Quargnento: Matteo Gastaldo, di 47 anni, Marco Triches, di 38, e Antonio Candido, di 32.

Vi parteciperanno, tra gli altri, il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, il capo dipartimento dei Vigili del fuoco, prefetto Salvatore Mulas, e il capo dei vigili del fuoco, ingegnere Fabio Dattilo. Prima degli interventi è previsto un concerto della banda nazionale dei Vigili del Fuoco.

Successivamente il presidente Mattarella si recherà nell’ospedale San Marco, nel popoloso rione Librino, per una visita della nuova struttura accompagnato, tra gli altri, dal governatore Nello Musumeci, dall’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, e dal rettore Francesco Priolo.

VIABILITA’ STRAVOLTA. In occasione della visita a Catania del capo dello Stato il Comune di Catania, d’intesa con la questura e la prefettura, ha emanato un’ordinanza per delimitare l’interdizione al traffico di un’ampia zona limitrofa al teatro per consentire che la manifestazione si svolga nel massimo ordine e in sicurezza.

Dalle ore 7.30 alle 13 del 21 novembre, divieto di transito veicolare nelle seguenti vie e piazze: piazza Vincenzo Bellini; via Invalidi di Guerra, via Casa del Mutilato, via Teatro Massimo; via Landolina nel tratto compreso tra la via Vittorio Emanuele II a piazza Vincenzo Bellini; via Leonardi; via Valle; via Pulvirenti; via Mazza; piazza Scammacca; via Sant’Agata; via Sant’Orsola; via Giuseppe Perrotta.

Dalle ore 7.30 alle 13 del 21 novembre divieto di transito veicolare e pedonale nelle seguenti vie e piazze: via Michele Rapisardi; piazza Vincenzo Bellini carreggiata nord ed est

(area recintata); via Maria Callas.

Dalle ore 22 del 20 novembre alle 13 del 21 novembre divieto di fermata per tutti i veicoli nelle seguenti vie e piazze: via Monsignor Ventimiglia, dal civ. 19 a piazza Mario Cutelli; piazza Pietro Lupo; via Vittorio Emanuele II, da via Landolina a piazza San Placido; via Landolina, nel tratto tra via Vittorio Emanuele II a piazza Vincenzo Bellini; via Leonardi; via Valle; via Pulvirenti; via Mazza; piazza Scammacca; via Sant’Agata; via Sant’Orsola; via Giuseppe Perrotta; via Michele Rapisardi; via Invalidi di Guerra; via Casa del Mutilato; via Teatro Massimo; piazza San Placido; via Museo Biscari, nel tratto compreso tra la piazza Duca di Genova e via Landolina; piazza Duca di Genova; via Antonino di Sangiuliano, nel tratto compreso tra la via Delle Finanze e via F. P. Frontini; via Antonio Coppola, nel tratto compreso tra la via A. di Sangiuliano e la F. P. Frontini.