Fucilate contro un’abitazione: “Esci fuori”

Maniace . Raid intimidatorio in via Berlinguer, sull’uscio però si presenta una donna e i due scappano: arrestati dopo un anno

Share Tweet Whatsapp Email

MANIACE (CATANIA) – I carabinieri di Maniace hanno arrestato Stefano Riolo, di 19 anni, e Gaetano Calogero Valenti Pettino, di 24, per porto illegale di armi, minacce e danneggiamento.

Intorno alle 17.15 del 30 ottobre 2018, due uomini a bordo di un fuoristrada davanti a un’abitazione in via Berlinguer avevano esploso un colpo di fucile all’indirizzo della porta d’ingresso urlando distintamente “Esci fuori”.

In casa in quel momento si trovava una donna che, credendo che qualcuno avesse esploso dei petardi, d’istinto era uscita sulla soglia notando due giovani con un fucile in mano puntato contro la sua abitazione.

Meravigliati dell’affacciarsi della donna, e non del presunto destinatario dell’atto intimidatorio, i due sono fuggiti facendo il giro del palazzo esplodendo altri due colpi, uno sempre all’indirizzo dell’edificio, mentre l’altro colpendo l’auto di quella famiglia.

I carabinieri, acquisite le tracce dei colpi esplosi e numerose testimonianze, tramite l’analisi delle immagini registrare dai sistemi di video sorveglianza nella zona, hanno ricostruito il percorso fatto dall’auto. I due sono stati posti agli arresti domiciliari.