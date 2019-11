Catania: cerca di soffocare la moglie

Lei scende in strada a cercarlo, lui la aggredisce: arrestato un 35enne ubriaco

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un mauriziano di 35 anni che ha tentato di soffocare la moglie, connazionale di 33 anni. Solo perché, preoccupata, era andata a cercarlo per strada, mentre lui si trovava in compagnia di un amico: al rientro a casa in preda ad un vero e proprio raptus, esaltato anche dal frequente abuso di alcolici, ha iniziato a inveire sfasciando nel contempo gli arredi di casa.

A nulla sono valse le suppliche della donna che lo ha invitato a calmarsi. Il marito l’ha aggredita colpendola con diversi schiaffi e pugni, per poi cingerle le mani al collo e quasi soffocarla, mentre le gridava contro “Ti ammazzo, non ti voglio nella mia vita, pagherai per quello che hai fatto!”.

L’accorrere di alcuni parenti della coppia ha consentito alla 33enne di divincolarsi e chiedere aiuto al 112.