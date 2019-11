“Sposa Sicilia” di scena a Taormina

Share Tweet Whatsapp Email

Sposa Sicilia, la fiera sposa di lusso, dal 22 al 24 novembre al Palalumbi di Taormina

La Sicilia Inizia con un Sì

L’organizzazione di eventi fashion e sposa più esclusivi in Europa finalmente sceglie la Sicilia con la prima edizione di Sposa Sicilia. La location privilegiata dell’evento è Taormina che apre le sue nobili e storiche porte a un evento che più che alla quantità guarda alla qualità degli espositori.

Un sogno curato in tutti i suoi particolari

Una tre giorni ricca di novità e di fascino con i professionisti più ricercati del wedding per ogni categoria: abiti sposi, da cerimonia e accessori; location e catering; allestimenti e addobbi floreali; foto e video; animazione, intrattenimento e musica; auto da cerimonia e servizi; estetica e benessere; lista nozze, arredo e bomboniere; partecipazioni e inviti; agenzie di viaggi.

Taormina e il Wedding: l’unione perfetta

Sposa Sicilia è un evento patrocinato dalla Regione Sicilia e dal Comune di Taormina, con il supporto dell’associazione albergatori e commercianti di Taormina.

Dopo il successo dell’organizzazione firmata United Fairs delle ultime edizioni delle manifestazioni internazionali European Bridal Week, Love Me Do, Rome Bridal Week, Rome Fashion Week e Uk Bridal Week è la volta della fiera degli sposi in programma per la prima volta a Taormina.

L’evento nasce come guida Michelin del matrimonio per offrire alle coppie di futuri sposi l’opportunità di scegliere tra i migliori l’offerta giusta per loro.

La fiera che ti premia con stile

In programma anche i contest “Vinci Taormina” e “TaoRome” volti a premiare visitatori e professionisti del wedding.

“Vinci Taormina” sarà aggiudicato dalle coppie estratte tra quelle che avranno indicato il miglior designer di abiti da sposa. Il premio consisterà in un romantico weekend con pernottamento e percorso benessere in una location esclusiva di Taormina.

“TaoRome” è il premio per il wedding designer più votato; il più apprezzato volerà alla Rome Bridal week, la manifestazione internazionale degli sposi, per presentare le sue creazioni.

Le sfilate di stilisti e gli eventi iconici

Sposa Sicilia porterà in passerella gli stilisti wedding più apprezzati al mondo. In programma ogni giorno più di una sfilata per presentare le ultime tendenze bridal 2019 e i nuovi trend sposa 2020 del prossimo anno. In programma anche piccoli eventi iconici dedicati a degustazione, allestimento e intrattenimento.