Palermo . Il 43enne Andrea Zizza è caduto in via Martin Luther King, nessun altro mezzo coinvolto

PALERMO – Andrea Zizza, 43 anni, è morto in un incidente stradale in via Martin Luther King a Palermo. Era su una moto. Secondo le prime indagini della sezione infortunistica della polizia municipale non ci sarebbero coinvolti nell’incidente altri mezzi.