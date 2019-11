Giovane sparita da Leonforte: era a Catania

Della giovane non si avevano notizie da settimane, i poliziotti l’hanno riconosciuta in strada mentre vagava in stato confusionale

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Sabato pomeriggio, agenti della polizia di Catania hanno riconosciuto in strada la 24enne Giuseppina Castrogiovanni, era scomparsa da Leonforte qualche settimana fa e segnalata anche nella trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” del 23 ottobre e su varie testate giornalistiche online.

La giovane, disorientata e in evidente stato confusionale, ha tentato di sottrarsi al controllo dando generalità false, atteggiamento che ha rafforzato nei poliziotti la convinzione di avere effettivamente ritrovato la donna scomparsa.

L’hanno quindi accompagnata in questura per accertare la sua identità e per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Sono poi arrivati anche i familiari che l’hanno riconosciuta e hanno ringraziato gli agenti per avergli permesso di riabbracciare la propria cara.