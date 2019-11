Pistola e cocaina: due arresti a Catania

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Giovanni Idonea, di 22 anni, e Santo Burgio, di 44, sono stati arrestati dalla polizia a Catania durante un controllo antidroga nello storico rione San Cristoforo. Nell’ambito dell’operazione, personale della sezione ‘Falchi’ della squadra mobile della Questura ha sequestrato 260 grammi di cocaina.

In un borsello contenente i documenti di Burgio gli agenti hanno anche trovato una pistola calibro 22, con matricola abrasa, quattro cartucce e 4.500 euro in contanti, soldi ritenuti provento dello spaccio. I due sono stati condotti in carcere.