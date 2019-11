“Musumeci? Rapporto fantastico”

Share Tweet Whatsapp Email

VIAGRANDE (CATANIA) – “Forza Italia non è l’ago delle bilancia, è il centro di questa parte moderata nel centrodestra, è l’anima vera e centrale. Oggi, con un Salvini moderato che sta studiando da uomo di Stato, come chiedevo che fosse e come gli italiani chiedono che sia, si può andare avanti molto bene, vincere e governare”. Parola di Gianfranco Miccicchè, coordinatore regionale di Fi in Sicilia e presidente dell’Ars, oggi ospite della giornata conclusiva dei lavori di Etna19 a Viagrande.

“Se pensiamo a quello che hanno fatto questi ultimi governi – ha aggiunto – c’è da mettersi le mani nei capelli. Noi saremo una cosa diversa. Spero si vada a votare presto, e io ne sono convinto. La nostra sarà una vittoria abbastanza netta. Sono sereno e tranquillo. Il futuro – ha concluso – è nostro è degli italiani e dei dei moderati. Si torna alla normalità dopo le follie degli ultimi anni”.

“Le alleanze di governo “degli ultimi anni sono state delle casualità dovute alla legge elettorale che prevedeva due coalizioni, invece ne ha avute tre, ed è successo tutto il casino che è successo” continua Micciché.

“Io credo che torneranno ad essere due – ha aggiunto – i Cinquestelle sono in caduta libera, avevano un compito limitato nel tempo e lo hanno svolto. Hanno svolto il loro compito facendo delle cose ‘importantissime’, come il taglio dei vitalizi e dei parlamentari. Bene ora fuori dai coglioni”.

“Con il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ho un rapporto fantastico, sia personale che politico. In Sicilia, poi, se cade il governatore si va tutti a casa, perché decade anche l’Assemblea regionale. Quindi come potrei avere come obiettivo di fare del danno al governatore, sarei uno scemo. E quindi quando mi chiedono dei rapporti con Musumeci mi offendo, perché mi danno dello scemo” conclude il presidente dell’Ars.